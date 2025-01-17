«На дороге возле ТЦ „Идея“ в луже скрывается очень подлая яма. Сразу после неё стояла вереница машин на аварийках с пробитыми шинами. И с каждым часом машины прибавлялись», — сообщил канал «Типичные Химки».

Позже кто-то поставил возле ямы ограждение, но у водителей есть записи регистраторов, которые могут доказать, что в момент их проезда, ограждения у ямы не было.