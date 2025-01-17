На видео проезд между корпусами 901 и 902 — рабочие пытаются вычерпать воду из выбоины до укладки асфальта, но не осушив яму, начинают засыпать в неё горячий асфальт.
Действующие нормы не позволяют дожидаться хорошей погоды для проведения ремонта дорог, но нужно соблюдать технологию: использовать литой асфальт, который не требует уплотнения, и подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги, обработать дно и стенки тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.
Этого здесь, очевидно, не сделано. Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия. А сколько пролежит асфальт, уложенный в лужу, неизвестно. И самое главное — ничто не мешало рабочим потратить ещё 10-15 минут, чтобы подготовить поверхность в соответствии с требованиях технологии.