Действующие нормы не позволяют дожидаться хорошей погоды для проведения ремонта дорог, но нужно соблюдать технологию: использовать литой асфальт, который не требует уплотнения, и подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги, обработать дно и стенки тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.

Этого здесь, очевидно, не сделано. Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия. А сколько пролежит асфальт, уложенный в лужу, неизвестно. И самое главное — ничто не мешало рабочим потратить ещё 10-15 минут, чтобы подготовить поверхность в соответствии с требованиях технологии.