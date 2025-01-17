Департамент здравоохранения неохотно выдаёт данные о количестве врачей. Число врачей-специалистов «Зеленоград.ру» получил только после повторного запроса, да и то далеко не все. До сих пор в департаменте незаконно скрывают количество врачей по штатному расписанию, количество вакансий, среднюю зарплату и ожидание даты приема в разрезе специальностей. Эти данные позволили бы оценить ситуацию с нехваткой врачей-специалистов и адекватность мер по их решению.

А нехватка врачей существует. Записаться к офтальмологу через ЕМИАС фактически невозможно. Советуют ловить свободные слоты рано утром, но это только доказывает тяжесть проблемы. Да и в самом департаменте признают «временные трудности с записью к врачам-офтальмологам», называя в качестве причины «листки нетрудоспособности и наличие вакантных ставок» — то есть на имеющиеся по штатному расписанию места врачей нет.

В департаменте добавляют, что «администрация поликлиники ведет активный поиск сотрудников», но снижение на треть числа работающих врачей за прошедший год показывает, что результата нет. При этом среди вакансий ГКБ им. Кончаловского на hh вакансии врача-офтальмолога на момент публикации не было.

При этом в ответе «Зеленоград.ру» департамент подчеркнул, что «штаты укомплектованы в объеме, позволяющем оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам в установленные законом сроки», но это очевидно действительности не соответствует — ведь записаться к офтальмологу фактически невозможно.



