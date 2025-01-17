«Зеленый загорается на пять секунд, потом снова гаснет, в результате на улице Полугашина постоянная пробка, даже в выходные дни», сообщил на портал «Наш город» местный житель 30 декабря. Он утверждает, что светофор начал так работать после регулировки сотрудниками ЦОДД 24 декабря
Спустя две недели руководитель ЦОДД ответил, что был сбой в работе управляющей аппаратуры и сейчас неисправность устранена.
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