На 2,1% снизились цены на новостройки в нашем округе за декабрь — средняя цена квадратного метра составила 257,4 тысяч рублей (была 262,8). Снижение зафиксировано всего в четырёх округах Москвы, в остальных восьми новостройки подорожали.

При этом спрос на новостройки в Москве упал за год на 20%, в Подмосковье — на 52% (аналитики сравнивали количество сделок в декабре 2024 и 2023 годов), а цены за год выросли — на 19% в старой Москве, на 7% в Московской области.

Цены на вторичное жильё в Зеленограде за декабрь почти не изменились — изменение +0,24% близко к статистической погрешности, сообщает «РБК Недвижимость».