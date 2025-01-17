Фитнес-клуб в Савёлкинском проезде больше не относится к сети Alex Fitness и на картах Яндекса отмечен как закрытый. Но фактически он продолжает работать в обычном режиме, абонементы также действуют.

Клуб сменит не только название, но и концепцию, которую пока описали так: «Вы приходите в клуб, и говорите „вау!“, и хотите здесь тренироваться дальше»