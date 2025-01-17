Автор видео подозревает, что мужчина искал закладку с наркотиками.
«Они везде — после 8:30 выходите и соберете их на любой лесной дорожке, — рассказала она в чате района. — Они чувствуют безнаказанность, потому что за ними никто не придет и ничего им не сделает. В полиции говорят, что не успевают [реагировать] — у них адская нехватка кадров. Я Когда пришла в полицию, там бедный участковый в мыле бегал, собирал бумаги, уезжал на дело, а тут я с этими закладчиками. Понимаю,что важно и то и то, но им приходится выбирать, что более в приоритете».
Соседи в обсуждении отмечают, что было смело заговорить с этим мужчиной и что нужно проводить против них рейды с помощью дружинников.
В Зеленограде тоже есть официальная народная дружина (государственное казенное учреждение «Московский городской штаб народной дружины»), функция которой — содействие органам государственной власти и правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений.
Телефон зеленоградского штаба — 8-499-734-79-15.