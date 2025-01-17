Соседи в обсуждении отмечают, что было смело заговорить с этим мужчиной и что нужно проводить против них рейды с помощью дружинников.

В Зеленограде тоже есть официальная народная дружина (государственное казенное учреждение «Московский городской штаб народной дружины»), функция которой — содействие органам государственной власти и правоохранительным органам в их деятельности по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений.

Телефон зеленоградского штаба — 8-499-734-79-15.