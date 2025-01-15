На видео регистратора видно, как машину на встречной полосе начало заносить, после чего её вынесло через разделительный газон (заваленный снегом) прямо «в лоб» машине с регистратором.

Водитель ехал по скорости 72 км/ч и не успел среагировать. В машине, судя по звуку, был ребёнок.