Четыре машины столкнулись на Георгиевском шоссе. Появилось видео момента аварии 15.01.2025 ZELENOGRAD.RU

ДТП произошло во вторник около 16 часов, возле строящегося ЖК «Андреевка Лайф». На месте уже работает машина ДПС. Фотографии происшествия опубликовали в группе Вконтакте «Водители Зеленограда».

На видео регистратора видно, как машину на встречной полосе начало заносить, после чего её вынесло через разделительный газон (заваленный снегом) прямо «в лоб» машине с регистратором.

Водитель ехал по скорости 72 км/ч и не успел среагировать. В машине, судя по звуку, был ребёнок.

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