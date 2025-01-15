Ледяная горка на площади Юности не проработала и одного дня после открытия на прошлой неделе, а ледяные скульптуры, рядом с которыми детям нравится фотографироваться, закрывали плёнкой, чтобы они не таяли.

При этом время работы горки не вполне совпадает с погодой. Когда температура понижается, горка всё равно стоит, а открывают её снова накануне оттепели.