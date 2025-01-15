«Вы понимаете, что это уже даже не административная, а уголовная ответственность?» — спросили в чате «Жилищника» около 11 утра. Управляющая компания на этот вопрос не ответила.

Накануне вечером в одном из маленьких лифтов застрял ребенок. «Вызвать диспетчера невозможно, кнопка не работает, пришлось звать на помощь людей из подъезда», — рассказала его мама. По ее словам, кнопки вызова не работали в обоих пассажирских лифтах.

К середине дня 13 января «Жилищник» сообщил, что лифтовое оборудование перезапущено, перепрограммирована плата управления, связь проверили — сейчас лифты исправны и работают в штатном режиме.

Однако местные отмечают, что два грузовых лифта в доме не действовали еще с конца декабря. И сейчас, после ремонта, лифты «издают скрип и скрежет, которые слышно в квартирах — ужасные звуки, страшно ехать, особенно детям». Обращения по этому поводу в управу и в префектуру не дают результата. «Заявок много — и в телеграм, и по телефону. Реакции ноль, сплошные отписки», добавляют местные жители.

Лифты в домах под управлением «Жилищника» обслуживает компания «СП Практика». По контракту они должны раз в месяц проводить текущее обслуживание, проверять исправность, износ деталей, чистить и смазывать оборудование. Застрявшего пассажира должны вывести в течение 40 минут с момента получения сообщения, а в случае неисправности или аварии, специалист должен прибыть не позднее трёх часов и устранить неисправность в течение суток.

Круглосуточная горячая линия +7-495-120-2827, диспетчерская +7-495-120-3315