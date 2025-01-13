«Горка закрыта в связи с потеплением и возобновит работу с установлением минусовой температуры», написано в объявлении. Уже третий день температура минусовая, но горку так и не открыли. Возможно, горку откроют во вторник, но со среды снова оттепель — днем и временами ночью обещают плюс.

В условиях нестабильной зимы, эксплуатирующей организации нужно научиться наконец пользоваться прогнозом погоды. Впрочем, с этим проблемы даже в жизненно важном коммунальном хозяйстве, что уж говорить про необязательные развлечения.