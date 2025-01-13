Возле ворот поликлиники сейчас всего семь мест на общей парковке с жителями соседних корпусов. Недовольны все:
«Жителям корпуса 807, 808 невозможно припарковать машину, места вечно заняты посетителями поликлиники, парковка на территории поликлиники — только для персонала», — жалуется местная жительница.
«Свободные участки для обустройства дополнительных парковочных пространств, рассчитанных на значительное количество машино-мест, на данной территории отсутствуют в связи с плотной застройкой», ответили в префектуре и добавили, что небольшое число дополнительных парковочных мест может выкроить «Жилищник» при ежегодном благоустройстве, сообщили в префектуре.
О планах увеличить гостевую парковку рассказывал год назад глава управы Василий Харпак: для этого надо вынести подземные коммуникации, но за 2024 год управе не удалось согласовать с МОЭКом расширение парковки. Эту работу планируют продолжить в нынешнем году и, если получится, решить проблему в рамках планов по реконструкции Старокрюковского проезда (старого моста), прокомментировали «Зеленоград.ру» в управе.