Возле ворот поликлиники сейчас всего семь мест на общей парковке с жителями соседних корпусов. Недовольны все:

«Жителям корпуса 807, 808 невозможно припарковать машину, места вечно заняты посетителями поликлиники, парковка на территории поликлиники — только для персонала», — жалуется местная жительница.