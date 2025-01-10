Рост тарифа по маршрутам от Москвы до Солнечногорска составил от 3 до 9 процентов, как для поездок с транспондером, так и без него.
Вот примеры новых цен на популярные маршруты (с транспондером):
Зеленоград — Москва
- понедельник-четверг — 525 (в обратную сторону столько же)
- пятница, суббота — 540 (710)
- воскресенье — 710 (540)
Зеленоград — Солнечногорск
- понедельник-четверг — 325 (обратно 270)
- пятница, суббота — 525 (270)
- воскресенье — 225 (525)
Зеленоград — Шереметьево-1
- понедельник-четверг — 205 (170)
- пятница, суббота — 160 (215)
- воскресенье — 215 (130)
Все тарифы: при оплате транспондером, при оплате наличными или картой.
Стоимость абонементов сейчас не изменилась — он уже подорожали в октябре.
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