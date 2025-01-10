Рост тарифа по маршрутам от Москвы до Солнечногорска составил от 3 до 9 процентов, как для поездок с транспондером, так и без него.

Вот примеры новых цен на популярные маршруты (с транспондером):

Зеленоград — Москва

понедельник-четверг — 525 (в обратную сторону столько же)

пятница, суббота — 540 (710)

воскресенье — 710 (540)

Зеленоград — Солнечногорск

понедельник-четверг — 325 (обратно 270)

пятница, суббота — 525 (270)

воскресенье — 225 (525)

Зеленоград — Шереметьево-1

понедельник-четверг — 205 (170)

пятница, суббота — 160 (215)

воскресенье — 215 (130)

Все тарифы: при оплате транспондером, при оплате наличными или картой.

Стоимость абонементов сейчас не изменилась — он уже подорожали в октябре.