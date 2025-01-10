На это обратила внимание читательница «Зеленоград.ру» Анна:
«Только что, похрустывая снежком, подумала: а хорошо у нас зимой в лесах — свежо, светло, чисто и главное, никаких гундосиков, которые так досаждают летом. Глядь, а он тут как тут — летит! Лапы враскоряку, крылья еле держат — ветром его мотает, а все ж таки тащится кое-как, бреет над сугробами. Оказывается, не я одна комара увидала. Гляжу, вниз по сосне поползень мчится — прибежал и нет больше комара, есть только сытый поползень».
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