На это обратила внимание читательница «Зеленоград.ру» Анна:

«Только что, похрустывая снежком, подумала: а хорошо у нас зимой в лесах — свежо, светло, чисто и главное, никаких гундосиков, которые так досаждают летом. Глядь, а он тут как тут — летит! Лапы враскоряку, крылья еле держат — ветром его мотает, а все ж таки тащится кое-как, бреет над сугробами. Оказывается, не я одна комара увидала. Гляжу, вниз по сосне поползень мчится — прибежал и нет больше комара, есть только сытый поползень».