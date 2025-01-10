«Поставили аж две машины каршеринга в самом узком месте проезжей части, вдобавок с нарушением ПДД (одна на пересечении проезжих частей, вторая — на тротуаре)», — рассказал в чате 6-го микрорайона местный житель.
На видео грузовик пытается объехать узкое место по газону, но там лежит снег, колеса буксуют, ничего не получается.
Возможно, наилучшим выходом в подобной ситуации будет обращение в службу поддержки соответствующего сервиса. Они могут связаться с водителем, который оставил так машину, или убрать её своими силами. В этом случае другой пользователь чата отправил видео и фото в каршеринг — там ответили, что постараются побыстрей убрать машины.
Вот контакты для оперативной связи с каршерингами (телефон, бот в телеграме):
- Делимобиль: +7-495-664-87-87, @delimobil_support_bot
- Белка: +7-495-234-33-00, @BelkaCar_bot
- Сити-драйв: +7-495-223-06-90, @CitydriveSupport_Bot
В крайнем случае, вы можете сами арендовать мешающую машину и отогнать её в другое место.