Возможно, наилучшим выходом в подобной ситуации будет обращение в службу поддержки соответствующего сервиса. Они могут связаться с водителем, который оставил так машину, или убрать её своими силами. В этом случае другой пользователь чата отправил видео и фото в каршеринг — там ответили, что постараются побыстрей убрать машины.

Вот контакты для оперативной связи с каршерингами (телефон, бот в телеграме):

В крайнем случае, вы можете сами арендовать мешающую машину и отогнать её в другое место.