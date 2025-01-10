В «Жилищнике», который обслуживает катки, говорят, что для заливки по регламенту нужна устойчивая температура ниже пяти градусов, но с середины декабря такого не было, а до того почему-то не заливали. В префектуре в конце декабря обещали залить все дворовые катки «в ближайшее время», хотя прогноз погоды повода для подобного оптимизма не давал.

В реальности происходит отчаянный абсурд. Каток могут весь вечер заливать водой, хотя в прогнозе на следующий день плюсовая температура. Какой-то лёд при этом может намерзнуть, но кататься по нему нельзя. На отчетных фотографиях каток может выглядеть удовлетворительнo, но при этом пустовать.

Теплые зимы — это реальность, которую признали даже в мэрии. В стратегии повышения качества городской среды до 2030 года есть цель на порядок увеличить количество лыжных трасс с искусственным оснежением, которым не страшно глобальное потепление, рассказывал недавно мэр. В Зеленограде одна такая трасса уже есть. Но нам нужно и больше катков с искусственным льдом — в идеале все хоккейные «коробки» во дворах должны быть переоборудованы.

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов любит подчеркивать, что наш город обеспечен дворовыми спортивными площадками в гораздо большей степени, чем требуют нормативы. В отчетах это может быть так, но в реальности сейчас места для катания на коньках в дефиците, а в хоккей на улице и вовсе играть негде.

Цена вопроса примерно известна — около 45 миллионов за одну площадку, включая крытый павильон, гараж для техники, туалет. Именно столько выделили на полную реконструкцию существующих катков с искусственным льдом. Деньги не маленькие, но и не большие, даже в масштабах Зеленограда. Если сейчас начать реконструировать по три дворовых катка за год, то к 2030-му году зеленоградские ледовые площадки избавятся от метеозависимости.