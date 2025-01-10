Он шел с подарками и угощениями в гости, но поскользнулся и упал. Банка компота разбилась, и мальчик серьезно поранил осколками кисть правой руки.
Его отвезли в детский центр зеленоградской больницы. Прежде всего необходимо было остановить сильное кровотечение. Хирурги очистили рану и восстановили поврежденные сосуды и сухожилия. Затем послойно ушили ткани и кожу, постарались сделать это так, чтобы со временем шва не было видно.
Работала дежурная бригада: оперирующий хирург-травматолог Азамат Ахмедпашаев, ассистент врач-хирург Сергей Ёжиков, анестезиологи Евгений Подгорный и Андрей Малинников, операционные медсестры Анастасия Волгина и Анна Наталич.
Врачам — благодарность, а коммунальщикам — позор.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Строительные недоделки и проблемы с переездом. Как старожилы Крюково перебираются в новый дом по реновации на Заводской Новости
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Скейт-парк на Озерной аллее обещают восстановить в 2025 году. Будет он бетонным или снова из недолговечной фанеры, пока неизвестно Новости
Катки во дворах обещают начать заливать при температуре -5 градусов и ниже. Правда, до конца года таких морозов не обещают Новости
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
«Лежачих полицейских» решили сделать в трёх дворах после обращений «Зеленоград.ру». Там сбивали пешеходов Новости