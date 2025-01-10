Его отвезли в детский центр зеленоградской больницы. Прежде всего необходимо было остановить сильное кровотечение. Хирурги очистили рану и восстановили поврежденные сосуды и сухожилия. Затем послойно ушили ткани и кожу, постарались сделать это так, чтобы со временем шва не было видно.

Работала дежурная бригада: оперирующий хирург-травматолог Азамат Ахмедпашаев, ассистент врач-хирург Сергей Ёжиков, анестезиологи Евгений Подгорный и Андрей Малинников, операционные медсестры Анастасия Волгина и Анна Наталич.

Врачам — благодарность, а коммунальщикам — позор.