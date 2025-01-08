С полицией по этому поводу связаться не удалось, рассказала «Зеленоград.ру» другая свидетельница последствий «ритуала» — и пояснила, что они с приятельницей наткнулись на всё это утром, когда гуляли с собаками. Тогда же они посоветовали в чате района не спускать собак с поводков в этом месте).

«Мы всё убрали, — написала Мария в чат района уже вечером. — Пришли с мешками и лопатой и убрали. На снегу были хорошие стейки говядины, говяжья печень, в которую втыкали и жгли церковные свечи. Рядом были разбросаны куски, видимо, куриной печени, все это было полито водкой, открытые бутылки были рядом. Так же были две пачки парламента, ну явно не алкашеские [не дешевые], и все щедро посыпано пшеном».

Мария пояснила редакции, что им хотелось оградить соседей от этого зрелища, да и убирались они для себя — «Мы тут живем, и дети наши». Что означает этот ритуал, точно неизвестно. Если вы знаете, пожалуйста, напишите.