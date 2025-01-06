11 января в 19:30 приглашаем на концерт джазовой музыки «Вокруг Рождества».
Уникальный проект с авторскими, джазовыми аранжировками рождественских хитов.
На сцене вас ждут блистательные исполнители: Сергей Головня (саксофон, флейта) — российский артист, музыкант, композитор, аранжировщик, в совершенстве владеющий всеми видами саксофонов. Талгат Хасенов (клавиши), Антон Антонов (гитара), Виталий Гудков (бас), Александр Черненко (барабаны).
11 января в 19:30
Зеленоград, корпус 1144
Продолжительность концерта 1,5 часа
Вход свободный, 0+
Давайте завершим праздничный период вместе!
Телеграм t.me/zelbible
Сайт zelbible.ru
Peклама Местная религиозная организация Евангельских христиан «Зеленоградская Библейская церковь» ИHH:7735002945 еrid:2VSb5xZqvat