Джазовый концерт в Зеленограде 06.01.2025 ZELENOGRAD.RU

11 января в 19:30 приглашаем на концерт джазовой музыки «Вокруг Рождества».

Уникальный проект с авторскими, джазовыми аранжировками рождественских хитов.

На сцене вас ждут блистательные исполнители: Сергей Головня (саксофон, флейта) — российский артист, музыкант, композитор, аранжировщик, в совершенстве владеющий всеми видами саксофонов. Талгат Хасенов (клавиши), Антон Антонов (гитара), Виталий Гудков (бас), Александр Черненко (барабаны).

11 января в 19:30
Зеленоград, корпус 1144
Продолжительность концерта 1,5 часа
Вход свободный, 0+

Давайте завершим праздничный период вместе!

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