ДТП произошло в воскресенье днем со стороны 3-го микрорайона — между автобусной остановкой «Магазин Товары для дома» и пешеходным переходом.
На месте ДТП полиция и скорая помощь. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Если вы знаете детали этого происшествия, пожалуйста, напишите.
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