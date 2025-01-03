За прошедший год наш телеграм-канал вырос больше, чем в два раза по всем показателям: по числу подписчиков, просмотров, реакций, пересылок, комментариев. Спасибо, что интересуетесь жизнью в нашем городе и узнавать о ней предпочитаете в «Зеленоград.ру»!
Обещаем в следующего году работать ещё лучше, чтобы помогать вам жить в городе: информировать и решать проблемы, не чувствовать себя одинокими и беспомощными, влиять на действия властей, вместе думать о будущем и, в конце концов, развлекать и вдохновлять.
В этом нам очень поможет, если вы оформите регулярное пожертвование на работу нашей редакции, купите наш мерч (в Озоне или в Зеленопарке) или просто порекомендуете своим знакомым подписаться на наш канал. Спасибо и всего наилучшего в Новом году!