Обещаем в следующего году работать ещё лучше, чтобы помогать вам жить в городе: информировать и решать проблемы, не чувствовать себя одинокими и беспомощными, влиять на действия властей, вместе думать о будущем и, в конце концов, развлекать и вдохновлять.

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