Немногочисленные жители всё ещё запускающие салюты, почему-то проигнорировали официальные площадки, которые чиновники выделили для их развлечения, и запускали пиротехнику, где удобно — чаще всего во дворах, рядом с жилыми домами. Почему хотя бы не убрали за собой, непонятно.