1 января в 1:27 родился мальчик Даниил весом 3850 грамм, ростом 54 см. Путь нового человека в этот мир был непростым, но экстренное кесарево под руководством врача акушера-гинеколога Анны Федоровой прошло успешно. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей в послеродовом отделении. Всего в новогоднюю ночь в Зеленограде родилось четыре малыша.
По традиции в реанимации и в отделении патологии в яркие конвертики и колпачки одели всех новорожденных детей, набирающих сил под присмотром специалистов.
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