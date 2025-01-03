1 января в 1:27 родился мальчик Даниил весом 3850 грамм, ростом 54 см. Путь нового человека в этот мир был непростым, но экстренное кесарево под руководством врача акушера-гинеколога Анны Федоровой прошло успешно. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей в послеродовом отделении. Всего в новогоднюю ночь в Зеленограде родилось четыре малыша.