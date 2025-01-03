«Ярче!» позиционирует себя как сеть супермаркетов шаговой доступности со свежими продуктами по выгодным ценам. В магазине относительно тесно, стильные темные стеллажи, небольшая витрина со свежей выпечкой, кофейный автомат (эспрессо, американо — 40 рублей, капучино, флэт уайт, горячий шоколад — 60), три кассы. Есть доставка от 500 рублей.

Это будет второй магазин сети «Ярче!» в Зеленограде, первый работает в корпусе 1604, он работает с 7 до 23 часов. Ещё один магазин сети в Андреевке. В России открыто более тысячи магазинов сети. Работают без складов, поэтому товары доставляют ежедневно. «Ярче!» — бренд компании «КДВ-групп», одного из ведущих пищевых российских холдингов с главным офисом в Томске.



