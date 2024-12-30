Вам несколько секунд веселья, а дворнику потом полчаса собирать руками, согнувшись, каждую прилипшую к мокрому асфальту полоску — по-другому получается плохо.

Давайте во время праздника (да и всегда) думать о последствиях наших действий для других людей. А хлопушку можно запустить дома — а потом самому там прибраться