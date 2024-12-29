Пассажиры стали совершать больше поездок как на внутренних зеленоградских маршрутах, так и на «четырехсотых»:
- За 11 месяцев 2024 года пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 5,7% — с 19,1 млн пассажиров в 2023 году до 20,3 млн в 2024 году
- Больше пассажиров стало и на «четырехсотых» маршрутах — с 10,5 млн в 2023 году до 11,1 млн в 2024 году (рост 5,3%).
Таким образом, зеленоградские автобусы с января по ноябрь перевезли почти 31,4 млн пассажиров, что на 1,6 млн больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в префектуре.
Увеличилось ли число автобусов или рейсов пропорционально росту пассажиропотока, в городской администрации не уточнили. Выясним это в мэрии и вернёмся с ответом. Однако, судя по периодической давке на автобусных остановках, частота движения недостаточна. «Дурдом продолжается», — говорят пассажиры, присылая фото толпы, ожидающей автобусы.
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