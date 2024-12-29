Таким образом, зеленоградские автобусы с января по ноябрь перевезли почти 31,4 млн пассажиров, что на 1,6 млн больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в префектуре.



Увеличилось ли число автобусов или рейсов пропорционально росту пассажиропотока, в городской администрации не уточнили. Выясним это в мэрии и вернёмся с ответом. Однако, судя по периодической давке на автобусных остановках, частота движения недостаточна. «Дурдом продолжается», — говорят пассажиры, присылая фото толпы, ожидающей автобусы.