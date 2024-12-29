- площадь Юности дом 3
- корпус 146, 147, 148, 153
- корпус 232
- корпус 451
- корпус 1101, 1118, 1129, 1133, 1134, 1136
- корпус 1407, 1466
- корпус 1553
- корпус 1601
Основные работы: капитальная замена магистралей и стояков центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. В некоторых домах обновят фасады и кровли.
А ещё с 1 января значительно увеличится взнос на капремонт — платить с квадратного метра придётся 29,66 рубля (сейчас 25,58). Взносы поступают в московский фонд капитального ремонт (если собственники не решили иначе) и тратятся оттуда в соответствие с планами, которые утверждают местные чиновники. Посмотреть, виды и сроки работ по капремонту вашего дома, вы можете на сайте repair.mos.ru
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Строительные недоделки и проблемы с переездом. Как старожилы Крюково перебираются в новый дом по реновации на Заводской Новости
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает Новости
Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей Новости
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу Реклама
«Лежачих полицейских» решили сделать в трёх дворах после обращений «Зеленоград.ру». Там сбивали пешеходов Новости
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Ещё больше областных автобусов пустят до станций МЦД. А маршруты, пересекающие МКАД, отдадут Москве Новости