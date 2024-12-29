площадь Юности дом 3

корпус 146, 147, 148, 153

корпус 232

корпус 451

корпус 1101, 1118, 1129, 1133, 1134, 1136

корпус 1407, 1466

корпус 1553

корпус 1601

Основные работы: капитальная замена магистралей и стояков центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. В некоторых домах обновят фасады и кровли.



А ещё с 1 января значительно увеличится взнос на капремонт — платить с квадратного метра придётся 29,66 рубля (сейчас 25,58). Взносы поступают в московский фонд капитального ремонт (если собственники не решили иначе) и тратятся оттуда в соответствие с планами, которые утверждают местные чиновники. Посмотреть, виды и сроки работ по капремонту вашего дома, вы можете на сайте repair.mos.ru