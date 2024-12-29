В ассортименте: наборы наклеек, обложки для паспорта, шопперы, открытки с зеленоградской тематикой и уникальными принтами — отличные подарки к Новому году себе и всем, кто любит Зеленоград. Вся прибыль от продажи идёт на работу редакции «Зеленоград.ру».