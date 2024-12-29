Есть прокат коньков (300-400 рублей за час, размеры с 25 по 47), а также помощников фигуриста (400) и валенок, чтобы выйти на лёд без коньков (250). Залог — тысяча рублей.



В остальное время каток работает с 10 до 22 часов (перерывы с 14 до 15 и с 18 до 19).