С 2020 года парк включен в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) Комплексный заказник «Зеленоградский» (на фото). Запуск на территории ООПТ пиротехники запрещен. Раньше в парке, действительно, разрешали пускать пиротехнику, но уже четыре года он не попадает в список разрешенных площадок.

«Зеленоград.ру» писал об этом несоответствии публично, а затем непосредственно в зеленоградский МЧС. В итоге ошибку исправили.

Что за сбой случился в этом году, неизвестно. Особо настораживает, что в списке МЧС парк на охраняемой природной территории назван «парком культуры и отдыха». Случайность или нет, пока неизвестно.

Как бы там ни было, сейчас актуальный перечень площадок для запуска пиротехники следующий:

Площадка у Малого городского пруда (ориентир — корпус 451)

Газон часть между катком и корпусом 902

Пляж Школьного озера

Территория зоны отдыха Большого городского пруда

23 микрорайон (корпус 2301).

Впрочем, жители, запускающие пиротехнику, почти не обращают внимания на эти рекомендации. Всё равно за нарушениями запрета никто не следит и не наказывает.