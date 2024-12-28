Из списка площадок для запуска пиротехники зеленоградский МЧС исключил парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне.
С 2020 года парк включен в особо охраняемую природную территорию (ООПТ) Комплексный заказник «Зеленоградский» (на фото). Запуск на территории ООПТ пиротехники запрещен. Раньше в парке, действительно, разрешали пускать пиротехнику, но уже четыре года он не попадает в список разрешенных площадок.
«Зеленоград.ру» писал об этом несоответствии публично, а затем непосредственно в зеленоградский МЧС. В итоге ошибку исправили.
Что за сбой случился в этом году, неизвестно. Особо настораживает, что в списке МЧС парк на охраняемой природной территории назван «парком культуры и отдыха». Случайность или нет, пока неизвестно.
Как бы там ни было, сейчас актуальный перечень площадок для запуска пиротехники следующий:
- Площадка у Малого городского пруда (ориентир — корпус 451)
- Газон часть между катком и корпусом 902
- Пляж Школьного озера
- Территория зоны отдыха Большого городского пруда
- 23 микрорайон (корпус 2301).
Впрочем, жители, запускающие пиротехнику, почти не обращают внимания на эти рекомендации. Всё равно за нарушениями запрета никто не следит и не наказывает.