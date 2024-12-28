Не запускать петарды и салюты в новогоднюю ночь рекомендует москвичам мэрия. Москвичи: «трах-бах-бабабабах» 28.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Причина рекомендации — участившиеся случаи провокаций с использованием пиротехники. Что за провокации, в мэрии не уточнили.

Также следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочей пиротехники в помещениях, с балконов, вблизи жилых домов, хозяйственных построек и новогодних елок, сообщили в департаменте региональной безопасности. Тут уже причина более понятная: неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам и травмам.

Подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру» не планируют запускать фейерверки (88% в опросе на 2100 человек). В аналогичном прошлогоднем опросе результат был таким же.

Но оставшееся меньшинство уговорами и рекомендациями не проймёшь. Запуск новогодних фейерверков уже начался — например, в пятницу вечером фейерверки в пятом микрорайоне пускали буквально с крыльца местного участкового полиции и рядом с жилыми домами.

Похоже, всё двигается к запрету пиротехники на Новый год. Такие решения пока принимают некоторые регионы. Например, в соседней Тверской области полностью запретили использование пиротехники с 27 декабря по 20 апреля (за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня).

Ограничение на продажу в Москве шумной пиротехники поддерживают 89% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (2400 участников). Причем большинство из них поддерживают постоянный запрет.

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