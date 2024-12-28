Он работает каждый день с 10 до 22 часов (перерывы с 14 до 15 и с 18 до 19). После ремонта на катке сделали новый павильон со скамьями и вешалками для переодевания. В павильоне тепло — оттуда можно сразу выйти на лёд. Все переходы застелены резиновыми ковриками.
Есть прокат коньков (300-400 рублей, размеры с 25 по 47), а также помощников фигуриста (400) и валенок, чтобы выйти на лёд без коньков (250). Цены за один час, залог — тысяча рублей.
Работает заточка коньков за 350 рублей, сложная заточка — 400.
Туалет на момент публикации был закрыт.
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