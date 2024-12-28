Он работает каждый день с 10 до 22 часов (перерывы с 14 до 15 и с 18 до 19). После ремонта на катке сделали новый павильон со скамьями и вешалками для переодевания. В павильоне тепло — оттуда можно сразу выйти на лёд. Все переходы застелены резиновыми ковриками.