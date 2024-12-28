Оформить отказ можно на странице https://www.mos.ru/pgu2/landing/199850210/ — эта возможность есть у собственника помещения, право собственности которого подтверждено в личном кабинете на mos.ru в разделе «Недвижимость»

Если вы захотите возобновить получение бумажных ЕПД, изменить способ получения можно через шесть месяцев после оформления отказа.

Отказаться от бумажных ЕПД стоит не только для экологии, но и для экономии: бюджет Москвы ежегодно тратит на печать ЕПД около 400 миллионов рублей, а доставкой по почтовым ящикам занимаются дворники, уборщики и другие сотрудники «Жилищника», у которых и без того есть чем заняться.

Раньше мэрия уже отменила рассылку текущих долговых ЕПД «в целях оптимизации печати».

По Зеленограду каждый месяц рассылают больше 96 тысяч текущих ЕПД. При этом большинству читателей «Зеленоград.ру» они не нужны — так ответили 59% участников опроса.