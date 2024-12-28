«Часть освободившихся помещений решено передать в федеральную собственность для последующей передачи нашему университету. С такой инициативой выступил префект Зеленограда Анатолий Смирнов, обратившись к мэру Собянину, и мэр это решение поддержал. Сейчас процедура уже запущена, и мы надеемся, что в дальнейшем весь корпус будет передан МИЭТу», — сказал глава управы Василий Харпак.

Именно поэтому в ходе летнего благоустройства возле корпуса 856 вместо детской площадки сделали спортивную, с тренажерами, которая будет полезна студентам.

По вместимости этот дом — примерно как один из корпусов старого студгородка МИЭТа на улице Юности (там по 470-490 мест в каждом из пятиэтажных корпусов), или как всё новое общежитие МИЭТ на Солнечной аллее, которое никак не могут достроить (там планировалось 420 мест в трех корпусах).

Интересно, может быть теперь для студентов заасфальтируют и дорожку через лес от корпуса 856 до МИЭТа?