Пока заработали три катка: у корпусов 307, 824 и 1202. В ближайшее время откроют ещё 12 площадок, обещают в префектуре.



Заливку катков с естественным льдом осложняет тёплая погода. В соответствии с техническим регламентом, заливать их можно при температуре ниже -5 градусов, так отвечал «Жилищник». И хотя таких морозов не было и в уходящем году не ожидается, лёд как-то получается заливать.



Также сейчас работают дворовые катки с искусственным льдом: у корпусов 403, 936, 1131, 2034 и на Сосновой аллее. Также работает большой каток с прокатом снаряжения работает в бульварной зоне 16-го микрорайона, но туда нужна предварительная запись. Каток на площади Юности откроют после ремонта в субботу, 28 декабря