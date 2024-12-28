Местный проезд между Солнечной аллеей и корпусом 902, возле катка, планируется расширить и добавить на нем парковочные места в ходе благоустройства, которое запланировано на следующий год. Сейчас парковка машин вдоль проезда запрещена.
Разработка проекта благоустройства уже идёт. Как именно расширят проезд, зависит от подземных коммуникаций, рассказал глава управы Василий Харпак. Но более широкий проезд будет удобнее и для жителей, и для коммунальщиков при уборке.
«К нам неоднократно обращались жители с просьбами что-то там сделать, потому что есть дефицит определенных объектов, — отметил Харпак. — Скорее всего, мы разобьем благоустройство этого объекта на два года».
Кроме расширения проезда, на пустыре сделают детскую и спортивную площадки, площадку для выгула собак, разветвленную сеть дорожек, поставят дополнительные фонари.
В управе добавили, что хотели бы обеспечить безопасность для пешеходов в этом проезде и на переходе к катку — сделать зебру и тротуар вдоль проезда. Получится ли это, станет ясно по итогам проработки и согласования проекта. Ожидается, что проект будет готов в начале 2025 года.