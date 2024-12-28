Разработка проекта благоустройства уже идёт. Как именно расширят проезд, зависит от подземных коммуникаций, рассказал глава управы Василий Харпак. Но более широкий проезд будет удобнее и для жителей, и для коммунальщиков при уборке.

«К нам неоднократно обращались жители с просьбами что-то там сделать, потому что есть дефицит определенных объектов, — отметил Харпак. — Скорее всего, мы разобьем благоустройство этого объекта на два года».

Кроме расширения проезда, на пустыре сделают детскую и спортивную площадки, площадку для выгула собак, разветвленную сеть дорожек, поставят дополнительные фонари.

В управе добавили, что хотели бы обеспечить безопасность для пешеходов в этом проезде и на переходе к катку — сделать зебру и тротуар вдоль проезда. Получится ли это, станет ясно по итогам проработки и согласования проекта. Ожидается, что проект будет готов в начале 2025 года.