Аварии на ЦТП-27, который обслуживает более двух тысяч квартир в корпусах 1131-1136 происходят с начала ноября. Периодически отключают отопление и горячую воду. Первое сообщение об аварии было 7 ноября, затем через неделю остановились насосы, затем 17 декабря снова случилась авария, а потом — в среду, 25-го. И это только те, о которых известно от «Жилищника».

В чем причины аварий, ни «Жилищник», ни МОЭК, ни чиновники не сообщают. Горячей воды в некоторых домах нет со среды. И если отопление включили, то воду нет. Обещали дать воду в четверг — у некоторых она появилась, но еле тёплая.

«Если горячую выкрутить на максимум, то можно помыть голову, но мыться будет холодно», — рассказала местная жительница Ольга. Управляющая компания описывает это по-своему: «Водоснабжение осуществляется по аварийной схеме, возможно нарушение параметров температуры». Но суть от этого не меняется — больше суток среди зимы люди без горячей воды.

Между тем допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды — 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд. Можно потребовать перерасчет, но, честно говоря, много денег не сэкономишь. Гораздо важней комфорт — чтобы просто была горячая вода.

Даже еле тёплая вода идёт не у всех. Сегодня утром в одном подъезде корпуса 1131 из горячего крана идёт еле теплая вода, а в соседнем подъезде этого же корпуса горячей воды нет вовсе, рассказала «Зеленоград.ру» Динара. В диспетчерской ей сказали, что окончательно дадут горячую воду только вечером в воскресенье.



«Что ж за дурдом творится и издевательства над людьми», — говорит Динара. Но вопрос в другом — чем же занимался МОЭК во время летнего отключения горячей воды, если это не помогло предотвратить постоянные аварии.



Советуем жителям подать жалобу в Мосжилинспекцию и в прокуратуру



