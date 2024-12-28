С перебоями отопления и горячей воды второй месяц живут две тысячи квартир 11-го микрорайоне 28.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Аварии на ЦТП-27, который обслуживает более двух тысяч квартир в корпусах 1131-1136 происходят с начала ноября. Периодически отключают отопление и горячую воду. Первое сообщение об аварии было 7 ноября, затем через неделю остановились насосы, затем 17 декабря снова случилась авария, а потом — в среду, 25-го. И это только те, о которых известно от «Жилищника».

В чем причины аварий, ни «Жилищник», ни МОЭК, ни чиновники не сообщают. Горячей воды в некоторых домах нет со среды. И если отопление включили, то воду нет. Обещали дать воду в четверг — у некоторых она появилась, но еле тёплая.

«Если горячую выкрутить на максимум, то можно помыть голову, но мыться будет холодно», — рассказала местная жительница Ольга. Управляющая компания описывает это по-своему: «Водоснабжение осуществляется по аварийной схеме, возможно нарушение параметров температуры». Но суть от этого не меняется — больше суток среди зимы люди без горячей воды.

Между тем допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды — 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали — 24 часа подряд. Можно потребовать перерасчет, но, честно говоря, много денег не сэкономишь. Гораздо важней комфорт — чтобы просто была горячая вода.

Даже еле тёплая вода идёт не у всех. Сегодня утром в одном подъезде корпуса 1131 из горячего крана идёт еле теплая вода, а в соседнем подъезде этого же корпуса горячей воды нет вовсе, рассказала «Зеленоград.ру» Динара. В диспетчерской ей сказали, что окончательно дадут горячую воду только вечером в воскресенье.

«Что ж за дурдом творится и издевательства над людьми», — говорит Динара. Но вопрос в другом — чем же занимался МОЭК во время летнего отключения горячей воды, если это не помогло предотвратить постоянные аварии.

Советуем жителям подать жалобу в Мосжилинспекцию и в прокуратуру

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Отметить новый год на зооферме «Шихово» — идеальный план на новогодние каникулы Реклама
Разовые билеты и абонементы на электричках МТППК подорожают со 2 января. Вот новые цены Новости
Как казах в Крюково Москву защищал. И стал героем для Фиделя и Че Гевары Истории
СПА для головы — подарите себе и близким тихое счастье в преддверии Нового года Реклама
Строительные недоделки и проблемы с переездом. Как старожилы Крюково перебираются в новый дом по реновации на Заводской Новости
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Скейт-парк на Озерной аллее обещают восстановить в 2025 году. Будет он бетонным или снова из недолговечной фанеры, пока неизвестно Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Фитнес-клуб «Грин сити» закрыт из-за долгов Новости
На улице скользко после перехода температуры через через ноль — будьте осторожны Новости
Театр из Дубая представляет новогодний музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» Реклама
Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает Новости
Кондитерский магазин «Аленка» открылся на Крюковской площади Новости
Новогодний конкурс от салона красоты «Никор» Реклама
Елочные базары открылись в Зеленограде Новости
Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей Новости
Подарочные сертификаты Termoland — один для подарка, второй для вас! Реклама
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Катки во дворах обещают начать заливать при температуре -5 градусов и ниже. Правда, до конца года таких морозов не обещают Новости
Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу Реклама
Магазин «Десяточка» открылся после пожара Новости
Пространство с котиками «КотоLoft» открывается в Зеленограде Новости
Розыгрыш iPhone 16 Pro Max 256Gb Реклама
Парковку решили запретить на выездах из нескольких зеленоградских дворов Новости
«Лежачих полицейских» решили сделать в трёх дворах после обращений «Зеленоград.ру». Там сбивали пешеходов Новости
Программа check-up всего за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Робот-уборщик начал работать в зеленоградском магазине «Лента» Новости
Левые повороты с проспекта Генерала Алексеева полностью запретили Новости
Новогодний ассортимент товаров в магазинах «Я Сама» приведет в восторг и взрослых, и детей Реклама
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Строители замуровали пешеходный переход в проезде между Центральным проспектом и «Флейтой» Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Ещё больше областных автобусов пустят до станций МЦД. А маршруты, пересекающие МКАД, отдадут Москве Новости
Дорога от М-11 на восток Москвы (МСД) может стать платной для москвичей Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру