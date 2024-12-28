Открытие комнат — один из этапов программы поддержки молодых семей зеленоградского университета. В числе других мер поддержки: разовые и регулярные выплаты, выделение семейных комнат в общежитии.

Идею создать в вузах комнаты для детей студентов чиновники предложили в прошлом году, как одну из мер «стимулирующих женщин рожать раньше». Создание комнат для пребывания детей в университетах поддержано министерством науки и высшего образования.