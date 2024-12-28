«По заданию мэра Собянина дворник не может получать меньше 70 тысяч», — сказал префект Смирнов в эфире радио «Зеленоград сегодня». Это подтверждает и глава управы Старое Крюково Василий Харпак — по его сведением, дворник получает больше 80 тысяч, а может и больше — при выполнении дополнительных объемов работ.

Дворники — самый низкооплачиваемый персонал в сфере ЖКХ. В подведомственных префектуре предприятиях ЖКХ (ГБУ «Жилищник ЗелАО», ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО») средняя зарплата сейчас около 125 тысяч рублей (по итогам прошлого года была 110 тысяч). При этом, по словам префекта, механизаторы и водители получают 80 тысяч — по мнению префекта этого недостаточно, ведь в других местах они могут получать больше.



Сколько тогда получают другие категории сотрудников предприятий ЖКХ, префект не уточнил, но с учетом 73-80 тысяч у самой массовой части — дворников — их выплаты должны быть значительно выше среднего.



При этом, вопреки расхожему мнению, только половина зеленоградских дворников — иностранные мигранты. По данным Смирнова в «Жилищнике» работает 465 мигрантов, при штатной численности в 903 человека. В «Автомобильных дорогах» всего шесть мигрантов (всего рабочих ручной уборки — 198 человек). Основная доля дворников-мигрантов из Узбекистана (52%), Таджикистана (30%) и Киргизстана (13%).



Вакансии дворников есть, но их немного (например, в районе Старое Крюково — всего три). Сам «Жилищник» регулярно публикует объявления о наборе сотрудников, в том числе дворников. При этом глава управы Василий Харпак благодарит жителей, который подключаются к уборке снега:

«Приятно, когда люди не только жалуются, но и сами готовы помочь, видя, что ситуация непростая».

Перед Новым годом в управе Старое Крюково наградили отличившихся дворников: благодарственными письмами и небольшими новогодними подарками. Какие дворы убирают лучшие дворники, не уточнили.



Напишите в комментариях, хорошо ли убирают ваш двор (укажите номер корпуса).