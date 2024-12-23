Поломоечная машина полностью автономна и хорошо ориентируется в магазине по карте маршрутов. За счет небольших размеров (66x57x68 см) робот-уборщик быстро объезжает препятствия в супермаркете. Он может мыть пол, подметать или пылесосить со скоростью 700-1000 квадратных метров в час. Заряда хватает на пять часов, набор и слив воды происходит автоматически, есть управление через приложение и создание отчетов об уборке. Робот может работать в одиночку или группой, а также в режиме ручного управления человеком, как обычная поломоечная машина.

А ещё он никогда не скажет вам вслед «моешь, моешь, а они всё ходят и ходят».