«В соответствии с техническим регламентом, заливка катков с естественным покрытием должна производиться при устоявшейся минусовой температуре ниже -5 градусов», — так отвечает «Жилищник» на вопросы жителей о начале работы дворовых катков. И добавляет, что «проводят на катке работы по уборке снега до уплотнённого слоя», хотя с виду и не скажешь.

Пока же кататься на коньках можно на катках с искусственным льдом: у корпусов 403, 936, 1131, 2034 и на Сосновой аллее. Также работает большой каток с прокатом снаряжения в бульварной зоне 16-го микрорайона, но туда нужна предварительная запись. Каток на площади Юности на ремонте — его обещают открыть к 25 декабря.