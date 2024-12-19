«Жилищник» заказал разработку проекта капитального ремонта инженерных систем для перехода с открытой на закрытую схему в корпусах 145, 146, 147, 148, 405, 409, 410, 403, 424А, 424Б, 424В, 432, 433, 440, 441, 442. Это должно — со временем — улучшить качество горячей воды.

Это девятиэтажные дома 1961-1969 годов постройки. Они входят в список зеленоградских домов с открытой схемой горячего водоснабжения. Перевод на закрытую схему подразумевает установку индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления системами отопления. Пока же в рамках проекта предстоит обследовать техническое состояние подвалов, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, электросетей, составить смету работ, согласовать проект с МОЭК. Кроме того, подрядчик должен будет заранее рассчитать уровень шума от будущего оборудования в подвалах и предложить шумозащитные меры для жителей первых этажей. На проектирование даётся восемь месяцев, работы оцениваются в 85 миллионов рублей.

В декабре «Жилищник» заключил контракт на аналогичные работы в корпусах 158, 162, 164, 165, 166 с АО «Зеленоградпроект». А до того на такое же проектирование в 200-х корпусах — с компанией «Альфастройсервис». В этом случае начались проблемы: сроки уже фактически подходят к концу, заказчик требует выплаты неустойки за «ненадлежащее исполнение контракта».

Подвал — общедомовое имущество, и установку оборудования нужно согласовывать с собственниками дома — провести общие собрания. Для одобрения работ необходимо положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». «Собрания пройдут, когда документацию сделают вчерне», сообщал раньше начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. И описал сам процесс: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

Оставшиеся на открытой схеме горячего водоснабжения зеленоградские дома — в старом городе, 1970-1990 годов постройки. Их планировали перевести на закрытую схему до 2026 года. Но в недавно обновленной московской адресной инвестиционной программе строительства сроки уже другие — до 2028-го. Работы финансируются городом по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».