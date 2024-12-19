К переводу на закрытую схему горячего водоснабжения начали готовить ещё 16 домов в старом городе 19.12.2024 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» заказал разработку проекта капитального ремонта инженерных систем для перехода с открытой на закрытую схему в корпусах 145, 146, 147, 148, 405, 409, 410, 403, 424А, 424Б, 424В, 432, 433, 440, 441, 442. Это должно — со временем — улучшить качество горячей воды.

Это девятиэтажные дома 1961-1969 годов постройки. Они входят в список зеленоградских домов с открытой схемой горячего водоснабжения. Перевод на закрытую схему подразумевает установку индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления системами отопления. Пока же в рамках проекта предстоит обследовать техническое состояние подвалов, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, электросетей, составить смету работ, согласовать проект с МОЭК. Кроме того, подрядчик должен будет заранее рассчитать уровень шума от будущего оборудования в подвалах и предложить шумозащитные меры для жителей первых этажей. На проектирование даётся восемь месяцев, работы оцениваются в 85 миллионов рублей.

В декабре «Жилищник» заключил контракт на аналогичные работы в корпусах 158, 162, 164, 165, 166 с АО «Зеленоградпроект». А до того на такое же проектирование в 200-х корпусах — с компанией «Альфастройсервис». В этом случае начались проблемы: сроки уже фактически подходят к концу, заказчик требует выплаты неустойки за «ненадлежащее исполнение контракта».

Подвал — общедомовое имущество, и установку оборудования нужно согласовывать с собственниками дома — провести общие собрания. Для одобрения работ необходимо положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». «Собрания пройдут, когда документацию сделают вчерне», сообщал раньше начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. И описал сам процесс: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

Оставшиеся на открытой схеме горячего водоснабжения зеленоградские дома — в старом городе, 1970-1990 годов постройки. Их планировали перевести на закрытую схему до 2026 года. Но в недавно обновленной московской адресной инвестиционной программе строительства сроки уже другие — до 2028-го. Работы финансируются городом по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

Зачем переводить дома с открытой на закрытую схему

При открытой схеме горячего водоснабжения горячую воду берут прямо из теплосети. В батареях и кранах с горячей водой — одна и та же вода. В краны она доходит через несколько труб, собирая ржавчину и грязь, и приходит уже с примесями и бактериями. Это не значит, что грязная вода в доме с открытой схемой — нормальное явление. Проблема может быть и в старых трубах внутри дома, и в том, что центральное отопление не промывают. Любая примесь в горячей воде — повод для жалобы и перерасчета коммунальной платы.

Закрытая схема подразумевает, что системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам. Вода из теплотрассы идет в батареи, не смешиваясь с водопроводной водой. До квартир доходят, условно говоря, две воды — одна техническая для отопления, другая подогретая питьевая. Подогревают её на ИТП, который обслуживает один дом или его часть (например, подъезд). Или на ЦТП, рассчитанном на два и больше домов. В ИТП и ЦТП размещают теплообменное и насосное оборудование, счетчики и системы автоматизации. При закрытой схеме к каждому дому или ЦТП (обслуживает несколько домов) подводится только холодная вода, а дальше нагревается на тепловом пункте — индивидуальном или центральном — и по отдельной трубе подается в квартиры. Это должно обеспечивать большую чистоту горячей воды и оптимальную температуру для конкретного дома, поскольку её можно регулировать.

Власти говорят, что закрытая схема экономичнее — позволяет рациональнее использовать тепло и уменьшить затраты на очистку воды. При открытой схеме в комнатные батареи подается вода питьевого качества, очищать и обеззараживать воду для батарей нет никакого смысла, и «значительная часть затрат на эти непростые процедуры буквально уходит в атмосферу», отметил ранее префект Анатолий Смирнов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Строители замуровали пешеходный переход в проезде между Центральным проспектом и «Флейтой» Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Ещё больше областных автобусов пустят до станций МЦД. А маршруты, пересекающие МКАД, отдадут Москве Новости
Дорога от М-11 на восток Москвы (МСД) может стать платной для москвичей Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
Между Ленинградкой и МЦД «Новоподрезково ввели в эксплуатацию первый дом в ЖК «Молжаниново» Новости
С приходом зимы вернулась и стихийная незаконная парковка на тротуар Центрального проспекта Новости
День женского здоровья со скидкой 20% — каждую среду в клинике «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить Новости
Продуктовый магазин сети «Ярче!» откроется во 2-м микрорайоне Новости
Доставка свежих овощей, фруктов, зелени, икры — по вкусным ценам Реклама
На вокзале Крюково установили обогреватели. Но там по-прежнему холодно и идёт снег Новости
Долгожданную новую парковку возле Дворца творчества успели сделать до зимы. Теперь надо решить вопрос с её расчисткой от снега Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
Обслуживание домофонов в жилых домах подорожает с января. Впервые за 15 лет Новости
В память погибшего на СВО выпускника в зеленоградской школе открыли выставку Новости
Новый рыбный магазин «Камчатские деликатесы» с радостью приглашает покупателей — п. Голубое, Трехсвятский проезд, 2 М Реклама
«Джакузи» для самых маленьких в зеленоградском роддоме Жизнь
Москва станет лучшим городом на Земле через 15 лет — так считают большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Популярные услуги «Программа check-up за два часа» и «Худеем с гастробаллоном» — в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» Реклама
Спорткомплекс «Горизонт» с бассейнами возле 23-го микрорайона «фактически достроили» Новости
Три версии балета Чайковского «Щелкунчик» покажут в Зеленограде перед Новым годом Новости
13-15 декабря три волшебных дня в Idol Face. Первый массаж лица — 1200 рублей. Скидка 15% на всё! Реклама
На Ленинградском вокзале откроют третий этаж Новости
Неизвестные мусоровозы поселились на площади перед зеленоградским кладбищем Новости
Актуальные вопросы бизнеса обсуждены на Форуме «Предприниматели Зеленограда-2024» Реклама
Магазин «Лента» открылся после ремонта возле Крюковской площади Новости
Голосуйте в конкурсе за лучшие фотографии нового зеленоградского «чуда света» — башни бизнес-центра Истории
Школа философии приглашает на мероприятия в декабре Реклама
Крюковской колонии исполнилось 105 лет. Вот её полная история от кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Платеж за капитальный ремонт вырастет с 2025 года на четыре рубля с квадратного метра Новости
Автобусную станцию построят в Северной промзоне на месте складских зданий Новости
Ветеринарному центру «Оригами» 1 год. В честь Дня рождения 15 декабря — подарки посетителям! Реклама
Над теплотрассой построили спортивную площадку — теперь она мешает починить аварию Новости
Петарды бросали с балкона прямо на идущих внизу людей. Ничто не мешает полиции найти «террористов» Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру