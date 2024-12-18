О возможном введении платы на Московском скоростном диаметре (МСД) для жителей Москвы и области сказал вице-мэр Ликсутов. Проезд по МСД стоит 950 рублей, но сейчас за проезд платят только машины не из московского региона.



Причина возможного введения оплаты — растущая загруженность дороги, которая входит в топ-3 популярных трасс города. «Либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», сказал Ликсутов.



При этом МСД — одна из самых «быстрых» трасс Москвы. По данным за 2024 год средняя скорость на ней составила 72 км/ч.



По первоначальному проекту, без пробок проезд по МСД через весь город в обход центра — от М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады на востоке — должен занимать 40 минут. При этом доля транзитных машин по МСД минимальна (около двухсот машин в сутки), говорил раньше Ликсутов — ей пользуются в основном москвичи и жители Подмосковья. Каждый день по МСД проезжают около 400 тысяч машин.