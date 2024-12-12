Это показал опрос, проведенный среди двух тысяч наших читателей после заявления мэра Собянина о том, что это его стратегическая цель к 2040 году — «в Москве должно быть всё самое лучшее!»

36% опрошенных считают достижение этой цели возможным, а 16% говорят, что Москва уже стала лучшим городом на Земле. Вместе с тем, 34% считают эту цель недостижимой, а 13% затрудняются ответить.

Действительно, непонятно, по каким критерием оценивать. В каждой сфере есть свои международные рейтинги, формальное лидерство в которых, впрочем, не означает фактического счастья.

Давайте пофантазируем — напишите в комментариях или в зеленоградском телеграм-чате что-нибудь одно, чего именно вам не хватает в Москве (и в Зеленограде), чтобы вы считали её лучшим городом на Земле