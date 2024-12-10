Казалось бы, сколько в Ржавках владельцев электромобилей, но это тот случай, когда сначала должна появляться инфраструктура, а только потом — её пользователи.

В Москве зарядную инфраструктуру при строительстве и реконструкции городских объектов должны создавать заранее. По новым правилам застройщикам необходимо оборудовать зарядными станциями 5% парковочных мест, а к 25-100% парковочных мест (в зависимости от типа объекта) необходимо подвести кабельные линии для будущего подключения зарядных станций. По плану, в Москве к 2030 году должно быть доступно 30 тысяч зарядных станций.