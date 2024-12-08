Это бывшая стоматологическая поликлиника, в здании которой весь 2024-й год работали детски врачи другого филиала — №3, пока их здание во 2-м микрорайоне было закрыто на ремонт. Но их ремонт завершен и с понедельника начнётся рокировка: врачи филиала №3 уедут с Каштановой в корпус 225А, а через неделю врачи филиала №3 переедут туда из корпуса 348А.

Сколько продлится ремонт, точно неизвестно. Скорее всего — около года. Здание типовое и сейчас в Москве научились приводить их к новому стандарту поликлиник примерно за год. Это последняя детская поликлиника в Зеленограде, которая требует ремонта.