Детская поликлиника в 3-м микрорайоне закроется на капитальный ремонт с 16 декабря — врачи переедут на Каштановую аллею. Ремонт займёт около года 08.12.2024 ZELENOGRAD.RU

О планах начать до конца года ремонтировать филиал №2 детской городской поликлиники №105 говорили «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения. Сейчас запись к врачам с 16 декабря идёт уже не в корпус 348А, а по адресу Каштановая аллея дом 2с8.

Это бывшая стоматологическая поликлиника, в здании которой весь 2024-й год работали детски врачи другого филиала — №3, пока их здание во 2-м микрорайоне было закрыто на ремонт. Но их ремонт завершен и с понедельника начнётся рокировка: врачи филиала №3 уедут с Каштановой в корпус 225А, а через неделю врачи филиала №3 переедут туда из корпуса 348А.

Сколько продлится ремонт, точно неизвестно. Скорее всего — около года. Здание типовое и сейчас в Москве научились приводить их к новому стандарту поликлиник примерно за год. Это последняя детская поликлиника в Зеленограде, которая требует ремонта.

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