Запуск нового маршрута «Алабушево — Крюково — метро Пятницкое шоссе» обдумывают подмосковные чиновники 06.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Министерство транспорта Московской области обдумывает возможность запуска нового автобусного маршрута. Он должен соединить Алабушево и станцию метро «Пятницкое шоссе», пройдя через Крюково

Чтобы оценить востребованность маршрута, чиновники запустили онлайн-опрос. Пройти его можно до вечера 6 декабря.

Сейчас от остановки возле платформы «Алабушево» до метро «Пятницкое шоссе» ходит маршрутка 164К. Областной автобус 18 следует только до станции Крюково. Возможно, его планируют продлить до метро.

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