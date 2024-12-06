Министерство транспорта Московской области обдумывает возможность запуска нового автобусного маршрута. Он должен соединить Алабушево и станцию метро «Пятницкое шоссе», пройдя через Крюково
Чтобы оценить востребованность маршрута, чиновники запустили онлайн-опрос. Пройти его можно до вечера 6 декабря.
Сейчас от остановки возле платформы «Алабушево» до метро «Пятницкое шоссе» ходит маршрутка 164К. Областной автобус 18 следует только до станции Крюково. Возможно, его планируют продлить до метро.
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