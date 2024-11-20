Для мемориального издания стихов зеленоградского поэта разыскиваются его родные и знакомые 20.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Составители антологии «Уйти. Остаться. Жить» ищут всех, кто помнит рано ушедшего из жизни поэта Алексея Морозова (1973-2005) и может рассказать о нём. Алексей родился и вырос в Зеленограде, но какое-то время жил в Поварово.

Основная идея антологии — воскресить творчество забытых поэтов, ушедших из жизни до сорока лет. С 2016 года изданы три тома, первый в печатной версии уже стал библиографической редкостью. В числе героев антологии — Николай Рубцов, Геннадий Шпаликов, Леонид Аронзон, Денис Новиков, Илья Тюрин, Алексей Сомов, Константэн Григорьев, Леонид Шевченко, Александр Башлачев и другие поэты.

В этом году выходит четвертый том антологии, где будет большая подборка стихов Алексея Морозова. Издатели прочитали подборку его стихов в журнале «Органон», которую опубликовал в 2005 году поэт и переводчик Денис Карасев, и на других сайтах со стихами Алексея. При жизни, в середине девяностых, у него вышел сборник стихов «Вавилонская библиотека», но он впоследствии сжёг весь тираж. Как поэт он был известен в основном своим друзьям, не пытаясь распространить своё творчество на широкую публику. Работал водителем.

«Один из составителей антологии обратился ко мне. Мы с Алексеем хоть и жили в одном городе, но общались в разных компаниях, и знакомы были скорее шапочно, — рассказал „Зеленоград.ру“ Денис Карасев. — Он писал прекрасные стихи. Знаю, что он сотрудничал с зеленоградскими рок-группами, но мне о них ничего не известно. У авторов антологии есть традиция, акции памяти поэтов: они приезжают на их могилы, читают их стихи, потом выкладывают видео в интернет. Я, к сожалению, не знаю, где могила Алексея Морозова. И очень хотелось бы разыскать человека, который поможет написать предисловие к подборке его стихов — как друг или родственник».

Просим отозваться всех, кто может поделиться воспоминаниями об Алексее Морозове или сообщить, где находится его могила: kultur.multur@mail.ru или news@zelenograd.ru. Также можно написать в комментариях.

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Метки:
Карасев Денис
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