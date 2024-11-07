Работы начались в конце октября и даже в ноябре — пешеходные дорожки и местные проезды «разбомбили» аккурат накануне заморозков и гололедицы, не обращая внимания на удобство людей.

На эти работы направлена экономия, полученная по результатам основных работ по благоустройству в городе: «Появилась возможность или вернуть деньги в бюджет, или реализовать их в этом году, сделав что-то хорошее. В первую очередь это ремонт асфальта, который можно сделать быстро», — сказал начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов.

Он утверждает, что эти работы, доставляющие местным жителям большое неудобство, «практически завершены». Где-то, действительно, это похоже на правду, но где-то… — посмотрите сами на фотографию к этой новости.

Возникает вопрос ещё в качестве работ в такую погоду. Например, на новом асфальте на Георгиевском проспекте, который укладывали в дождь и снег и, вероятно, с нарушением технологи, уже появились большие ямы.