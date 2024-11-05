Пока сосульки не очень большие, около полуметра, но и это уже немало. А с нынешней погодой — когда то плюс, то минус — сосульки могут быстро вырасти до угрожающих размеров.

На следующий день после публикации этой фотографии в телеграме «Зеленоград.ру», департамент ЖКХ отчитался, что «Гормост» счистил сосульки. И ещё им надо не забыть включить подогрев у ступеней в подземных переходах — зима всё-таки.